Pogromca Realu zagra z Interem. Szachtar ma okazję wyrównać rachunki

Teoretycznie w grupie B Ligi Mistrzów nie było miejsca na niespodzianki. Ekipy Realu Madryt i Interu Mediolan przed startem rozgrywek określano mianem murowanych faworytów do awansu do dalszej fazy zmagań, a Szachtar Donieck i Borussia Mönchengladbach miały walczyć jedynie o trzecie miejsce premiowane prawem do gry w Lidze Europy.

Szansa na rewanż

Pierwsza kolejka zweryfikowała jednak te oczekiwania. Real Madryt przegrał u siebie z piłkarzami z Doniecka, a Inter podzielił się punktami z drużyną Borussi. Do rozegrania zostało jeszcze pięć spotkań, a remis nie jest złym rezultatem. Zawodnicy z Mediolanu muszą jednak zacząć wygrywać, jeśli chcą szybko zagwarantować sobie miejsce premiowane grą w 1/8 rozgrywek.

Podopieczni Antonio Conte po pięciu spotkaniach zajmują czwarte miejsce w Serie A, tracąc trzy punkty do liderującego Milanu. Inter wygrał ostatnie spotkanie z Genoą, a jedno trafienie odnotował Romelu Lukaku. Belgijczyk wspierany przez Lautaro Martineza i Christiana Eriksena może przysporzyć wiele problemów defensywie Szachtara. Zatrzymanie tych zawodników będzie kluczem do wyrównanej gry z zawodnikami z San Siro.

Szachtar rozegrał już siedem spotkań w bieżącym sezonie ligi ukraińskiej, przegrywając trzy z nich oraz remisując cztery. Ten korzystny bilans wskazuje, że zawodnicy prowadzeni przez Luisa Castro nie przywykli ostatnio przegrywać. Wygrana z Realem tylko to potwierdziła, a dodatkowego smaczku przed wtorkowym meczem z Interem dodaje fakt, że obie ekipy spotkały się w półfinale poprzedniej edycji Ligi Europy. Spotkanie rozgrywane 17 sierpnia zakończyło się sromotną porażką Szachtara 0:5, a dzisiejszy mecz będzie doskonałą okazją do rewanżu za to upokorzenie.

Liga Mistrzów. Szachtar Donieck – Inter Mediolan. Gdzie można obejrzeć mecz?

Wtorkowy mecz Szachtara Donieck z Interem Mediolan rozpocznie się o godz. 18:55. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi stacja Polsat Sport Premium 2, a relacja będzie dostępna również w serwisie ipla.tv.

