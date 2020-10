Manchester City walczy w Lidze Mistrzów. Dziś starcie z Olympique Marsylia

Pierwsza kolejka zmagań w grupie C już za nami. W ubiegłym tygodniu Manchester City pewnie pokonał FC Porto w stosunku 3:1, a Olympique Marsylia uległ Olypiakosowi Pireus 0:1. Teraz ekipa z południa Francji podejmie naszpikowaną gwiazdami drużynę Pepa Guardioli, która mocno podrażniona słabymi wynikami w Premier League spróbuje powetować swoje niepowodzenia dobrym występem w Lidze Mistrzów.

Słaby start w Premier League

Zawodnicy z Etihad Stadium nie zaliczą początku sezonu do udanych. Dwie wygrane, dwie porażki i remis na krajowym podwórku pozwoliły jedynie na zajęcie 13. miejsca w tabeli i zainicjowały dyskusję na temat przyczyn słabej formy podopiecznych Guardioli. Ci zremisowali ostatnie starcie z West Ham United i przystąpią do wtorkowego meczu z przeświadczeniem, że mają dużo do udowodnienia.

Olympique Marsylia rozegrał już osiem kolejek w ramach League 1 i z 15 punktami na koncie zajmuje czwarte miejsce. Piłkarze prowadzeni przez Andre Villasa-Boasa po porażce z Olympiakosem muszą zacząć gromadzić punkty, jeśli nie chcą przekreślić swoich szans na awans z grupy. Mecz ze znajdującym się w słabszej dyspozycji rywalem jest świetną okazją do sprawienia sensacji i poprawienia swojej sytuacji w tabeli grupy C.

Liga Mistrzów. Olympique Marsylia – Manchester City. Gdzie obejrzeć?

Mecz Olympique Marsylia – Manchester City rozpocznie się we wtorek 27 października o godz. 21. Transmisję będzie można oglądać na kanale Polsat Sport Premium 3 lub w serwisie ipla.tv.

