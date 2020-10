Po blamażu z Bayernem czas na odkupienie win. Atletico Madryt zagra z RB Salzburg

Po pierwszej kolejce zmagań w grupie A stawce przewodzi Bayern Monachium. Triumfator poprzednich rozgrywek odprawił 4:0 Atletico Madryt, które już we wtorek zagra na własnym stadionie z RB Salzburg. Austriacki klub tydzień temu zremisował 2:2 z Lokomotiwem Moskwa, a mecz w stolicy Hiszpanii będzie szansą na sprawdzenie, jak drużyna Jesse'go Marscha poradzi sobie z teoretycznie silniejszym rywalem.

Bolesna porażka z Bayernem

Atletico Madryt jest aktualnie piąte w Primera Division, a podopieczni Diego Simeone tracą dwa punkty do drugiego Realu Madryt oraz trzy do Realu Sociedad, który nieoczekiwanie zajął pozycję lidera. Zawodnicy z Wanda Metropolitano wprawdzie wygrali ostatnie ligowe starcie z Realem Betis, ale wcześniej w Lidze Mistrzów ulegli Bayernowi Monachium. Porażka z ekipą Roberta Lewandowskiego zapewne mocno podrażniła ambicje piłkarzy z Madrytu, którzy znani są z waleczności i boiskowej ambicji. Czas pokaże, czy uda im się przekuć negatywne emocje po porażce na wysoką dyspozycję w starciu z RB Salzburg.

Dzisiejszy rywal Atletico to aktualny lider ligi wiedeńskiej, który wygrał wszystkie z dotychczasowych pięciu spotkań, strzelając 19 bramek i tracąc zaledwie cztery. Klub z Austrii ma doświadczenie w europejskich pucharach, chociaż w ubiegłym sezonie udało mu się dojść zaledwie do 1/16 finału Ligi Europy. To już przeszłość, a podopieczni Marscha staną we wtorek przed szansą do sprawienia dużej sensacji.

Liga Mistrzów. Atletico Madryt – RB Salzburg. Gdzie obejrzeć?

Mecz Atletico Madryt z RB Salzburg rozpocznie się we wtorek 27 października o godz. 21. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsat Sport Premium 5 oraz w serwisie ipla.tv.

Czytaj też:

Pogromca Realu zagra z Interem. Szachtar ma okazję wyrównać rachunki