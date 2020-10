Borussia – Zenit. W Lidze Mistrzów szykuje się zażarty bój podrażnionych faworytów

Borussia i Zenit tegoroczną edycję Ligi Mistrzów rozpoczęły od porażki. Niemiecki zespół przegrał 3:1 z Lazio Rzym, a rosyjski 1:2 z Club Brugge. Dla obu były to wpadki, za które na zawodników spadła spora krytyka. Nie umniejszając Lazio i Club Brugge, to właśnie te drużyny są bowiem kandydatami do awansu w swojej grupie.

Zenit był mistrzem Rosji w rozgrywkach 2019/2020. Wygrał Primjer-Ligę z 15 punktami przewagi nad drugim w tabeli Lokomotiwem. Miał aż o 47 więcej bramek zdobytych niż straconych. Dla tego zespołu grają gwiazdy reprezentanci Rosji (m.in.) Artiom Dziuba i świetni technicznie Brazylijczycy: Malcom, Wendel, Douglas Santos. W obronie bryluje sprowadzony z Liverpoolu Dejan Lovren.

Borussia to z kolei wicemistrz silnej Bundesligi, również z imponującym dorobkiem bramkowym. Gracze z Dortmundu po sezonie mieli 43 gole na plusie. To zespół, który bajecznie bogate kluby z Premier League momentalnie rozkradłyby z piłkarzy, gdyby im na to pozwolono. Wartość rynkowa Haalanda szacowana jest na 80 mln euro. Jadon Sancho, na którego od lat zasadza się Manchester United, wyceniany jest na 117 mln euro. Obaj mają po 20 lat, a w zespole jest jeszcze zdolny Jude Bellingham (17 lat) czy wciąż rozwijający się Julian Brandt (24 lata).

Oba zespoły nie tylko będą chcą wyjść z grupy, ale też znajdują się pod presją po pierwszym słabym meczu. Spodziewamy się więc solidnej dawki futbolu i ostrej walki o końcowy rezultat. Remis raczej nie zadowoli żadnej ze strony.

Borussia – Zenit. Gdzie oglądać?

Mecz Borussi Dortmund z Zenitem Sankt Petersburg rozpocznie się w środę 28 października o godzinie 21:00. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport Premium 3 oraz w internecie na kanale Ipla.tv.

Czytaj też:

Szczęsny zatrzyma Messiego? Dzisiaj Juventus gra z Barceloną