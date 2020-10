Czerwone Diabły walczą z Bykami. Manchester United podejmie RB Lipsk

Przed drugą kolejką spotkań w grupie H Manchester United i RB Lipsk mają po trzy punkty. Czerwone Diabły poradziły sobie na wyjeździe z Paris Saint-Germain, a drużyna z Niemiec odprawiła İstanbul Başakşehir. Środowe spotkanie to dobra okazja do wskoczenia na pozycję lidera i nabrania bezpiecznej przewagi nad Paryżanami, którzy mimo porażki na inaugurację rozgrywek, wciąż są faworytem do wyjścia z grupy.

United na fali wznoszącej

Manchester United po pięciu spotkaniach w ramach Premier League zajmuje dopiero 15. miejsce w tabeli. Podopieczni Ole Gunnara Solskjaera zremisowali ostatnie starcie z Chelsea, a wcześniej przekonująco wygrali z Newcastle United. Te wyniki świadczą o wzrastającej dyspozycji Czerwonych Diabłów, którzy nabrali dodatkowego wiatru w żagle po wygranej z PSG.

Ekipa z Old Trafford ma duży apetyt na triumf w Lidze Mistrzów. Ostatnio gracze United odnieśli znaczący sukces w 2017 roku, sięgając po puchar w Lidze Europy. Było to jedynie nikłe pocieszenie po latach upokorzeń w Lidze Mistrzów, do której Czerwony Diabły niekiedy nawet nie awansowały. Marcus Rashford, Mason Greenwood i Anthony Martial wspierani przez fenomenalnego Bruno Fernandesa oraz doświadczonego Edinsona Cavaniego staja więc przed szansą na odpokutowanie niepowodzeń i udowodnienie, że legendarny klub nie powiedział w Europie jeszcze ostatniego słowa.

twitter

Był półfinał, jest apetyt na więcej

Po drugiej stronie zobaczymy RB Lipsk, który był jednym z objawień poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. Marsz podopiecznych Juliana Nagelsmanna zatrzymało dopiero PSG, wygrywając półfinał 3:0. I chociaż klub z Niemiec nie może równać się z United pod względem tradycji, to z pewnością nie stoi na straconej pozycji przed dzisiejszym spotkaniem.

Popularne Byki to aktualny lider Bundesligi, który przewodzi stawce z punktem przewagi nad Bayernem Monachium. Od startu sezonu RB Lipsk nie przegrał spotkania, strzelając przy tym 12 bramek i tracąc jedynie trzy. Duża w tym zasługa Dayota Upamecano, który latem był przymierzany właśnie do United. O sile ofensywy podopiecznych Nagelsmanna stanowią z kolei gracze tacy jak Yussuf Poulsen, Dani Olmo czy Christopher Nkunku.

twitter

Liga Mistrzów. Manchester United – RB Lipsk. Gdzie obejrzeć?

Mecz Manchester United – RB Lipsk rozpocznie się w środę 28 października o godz. 21. Spotkanie można śledzić na kanale Polsat Sport Premium 2 lub w aplikacji ipla.tv.

Czytaj też:

Szczęsny zatrzyma Messiego? Dzisiaj Juventus gra z Barceloną