Dziś w Lidze Mistrzów gratka dla hipsterów futbolu. Ferencvaros podejmie Dynamo Kijów

Juventus – Real? PSG – Manchester United? Bayern – Arsenal? Takich meczów Liga Mistrzów dostarcza nam co sezon odpowiednią ilość. Na nich się opiera, za nie ją uwielbiamy i oglądamy. Część kibiców znajduje też przyjemność w oglądaniu potęg obijających małe klubiki po sześć i siedem do zera. Ewentualnie w oglądaniu rzekomych słabeuszy, którzy sprawiają niespodziankę Barcelonom i Manchesterom City. Żeby jednak natrafić na starcie dwóch kopciuszków w Lidze Mistrzów... to trzeba mieć szczęście.

O ile Dynamo Kijów to znana marka, która w elitarnych europejskich pucharach pojawiała się raz na jakiś czas, nie dając o sobie zapomnieć, o tyle Ferencvaros to rzadko widywany gość. Ostatnio w fazie grupowej widzieliśmy ten zespół w 2004 roku, wcześniej do tego etapu dotarł w 1995 roku. W tym sezonie mistrz Węgier po raz kolejny przeszedł całe eliminacje i ma okazję do zaprezentowania się piłkarskiej publiczności.

Pierwszy mecz z Barceloną nie wypadł dla Węgrów szczególnie pomyślnie. Przegrali oni 5:1. Także gracze Dynama nie mieli powodów do radości po przegranej z Juventusem 0:2. Jak widać po grupowych rywalach, oba zespoły stoją raczej na przegranej pozycji i choć dopóty nadziei, dopóki piłka w grze, to trzy punkty w dzisiejszym meczu dla każdej z tych drużyn będą jedynym pożądanym rezultatem. Remis raczej pogrzebie szanse obu tych zespołów.

Tym bardziej warto będzie podejrzeć, co wydarzy się na boisku w Budapeszcie. Walka w tym meczu musi być zażarta. Dodatkowo możemy też dostać kolejny argument za Super Ligą z samymi wielkimi klubami. Albo przeciwnie – przekonać się, że siła Ligi Mistrzów leży w jej różnorodności i konfrontowaniu czasem nawet słabszych, ale jednak interesujących przeciwników. Zobaczymy już wieczorem.

Ferencvaros – Dynamo Kijów. Gdzie oglądać?

Mecz pomiędzy Ferencvarosi TC i Dynamem Kijów rozpocznie się w środę 28 października o godzinie 21:00. Spotkanie transmitowane będzie na antenie Polsat Sport Premium 5 oraz w internecie na Ipla.tv.