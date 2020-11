Real Madryt - Inter Mediolan. Dziś w Lidze Mistrzów piłkarski klasyk pod presją wyniku

W ostatnich dziesięciu latach Real Madryt aż cztery razy wygrywał Ligę Mistrzów, a w XXI wieku Puchar Europy „Królewscy” wznosili aż siedem razy. W tym czasie Inter zdołał w tych rozgrywkach zatriumfować jedynie raz. Kiedy jednak rozlega się pierwszy gwizdek, wszystkie trofea zostają w klubowych gablotach, a o wyniku decydują jedynie piłkarze obecni na boisku.

Najdobitniej pokazuje to sytuacja w grupie B, w której to Szachtar i Borussia Monchengladbach zajmują miejsca premiowane awansem, a Inter i Real muszą gonić rywali. Jako że obu faworytów czeka teraz bezpośredni mecz, co najmniej jeden z nich najprawdopodobniej wiosną pożegna sięz Ligą Mistrzów.

Forma Realu, forma Interu

Dla wielu kibiców sytuacja Realu Madryt w tym sezonie jest prawdziwą zagadką. Przegrana 2:3 z Szachtarem Donieck, remis 2:2 z Borussią. Zaledwie jeden punkt po dwóch meczach LM. W lidze hiszpańskiej za to druga pozycja, jedynie punkt straty do lidera, z jednym zaległym meczem do rozegrania. W tym zwycięstwo 3:1 nad największym lokalnym rywalem, Barceloną. Skąd taka różnica?

Inter również zaliczył remis z Borussią 2:2, remisował też z Szachtarem 0:0. U Włochów jednak sytuacja jest nieco klarowniejsza, w Serie A również tracili punkty i znajdują się dopiero na szóstym miejscu ze stratą pięciu oczek do prowadzącego Milanu.

Gwiazdy zagrają „mecz o 6 punktów”

Starcie Realu z Interem będzie interesujące nie tylko ze względu na trudną sytuację obu klubów i zaciętą walkę o trzy punkty konieczne do awansu. Na boisku zobaczymy plejadę ugruntowanych już gwiazd – doświadczonych zawodników znanych nawet „niedzielnym kibicom”. W białych koszulkach Realu mogą zagrać m.in. Karim Benzema, Eden Hazard, Sergio Ramos, Marcelo, Raphael Varane czy wracający po kontuzji Luka Modrić.

W czarno-niebieskich Interu mają szansę wystąpić Ivan Perisić, Arturo Vidal, Ashley Young, Lautaro Martinez i Marcelo Brozović. Byłoby jeszcze lepiej pod tym względem, gdyby kontuzje nie wykluczyły Romelu Lukaku i Alexisa Sancheza.

Real – Inter. Gdzie oglądać?

Mecz Real Madryt – Inter Mediolan rozpocznie się we wtorek 3 listopada o godzinie 21:00. Spotkanie będzie transmitowane na żywo w Polsat Sport Premium 2, stream online będzie dostępny także na portalu Ipla.tv.

Czytaj też:

Liga Mistrzów dziś z hitem, czyli dlaczego meczu Atalanta – Ajax nie można przegapić