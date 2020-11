Ważny mecz ekipy Rybusa i Krychowiaka. Atletico też ma o co walczyć

Sytuacja w grupie A staje się coraz bardziej klarowna. Bayern Monachium z sześcioma punktami zajmuje pozycję lidera, wyprzedzając o trzy „oczka” Atletico Madryt. Dalsze lokaty okupują Lokomotiw Moskwa i RB Salzburg, które zgromadziły jak dotąd tylko po jednym punkcie. O ile awans mistrzów Niemiec do dalszej fazy rozgrywek jest raczej formalnością, o tyle ciekawie zapowiada się rywalizacja o drugie miejsce premiowane grą w 1/8 finału. We wtorkowy wieczór Lokomotiw podejmie Atletico, a ewentualna wygrana ekipy Krychowiaka może sporo namieszać w tabeli.

Kluczowy mecz

Dyspozycja Lokomotiwu w lidze rosyjskiej daleka jest od wymarzonej. Podopieczni Marko Nikolicia po 13 kolejkach zajmują zaledwie siódme miejsce, tracąc do liderującego CSKA siedem punktów. Ekipa Grzegorza Krychowiaka i Macieja Rybusa uległa ostatnio PFK Soczi, a w Lidze Mistrzów przegrała z Bayernem Monachium. Jeśli Lokomotiw chce liczyć się w Lidze Mistrzów, to we wtorkowym spotkaniu powinien dać z siebie wszystko. Ewentualna wygrana z Atletico sprawi, że drużyna z Moskwy przeskoczy w tabeli rywali z Madrytu, robiąc przy tym mały krok w kierunku awansu z grupy.

twitter

W nieco innych nastrojach do dzisiejszego meczu przystąpią zawodnicy prowadzeni przez Diego Simeone. Atletico wygrało ostatnie ligowe starcie z Osasuną, a wcześniej wywalczyło trzy punkty w meczu z RB Salzburg. Wprawdzie na tle Bayernu Monachium ekipa z Wanda Metropolitano wyglądała zaskakująco słabo, ale mecz z Lokomotiwem to zupełnie inna bajka. Piłkarze ze stolicy Hiszpanii nie powinni mieć problemów z motywacją przed meczem, który może znacznie przyczynić się do awansu z grupy.

twitter

Liga Mistrzów. Lokomotiw Moskwa – Atletico Madryt. Transmisja na żywo

Mecz Lokomotiw Moskwa – Atletico Madryt rozpocznie się o godz. 18:55, a transmisję ze spotkania przeprowadzi stacja Polsat Sport Premium 1. Relacja będzie dostępna również w serwisie ipla.tv.

