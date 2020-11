Atalanta - Liverpool. Smakowite starcie o tytuł lidera grupy D Ligi Mistrzów

Grupa D tuż po losowaniu wydawała się jedną z trudniejszych w tej edycji Ligi Mistrzów. Po dwóch pierwszych meczach wygląda na to, że to właśnie między Liverpoolem i Atalantą stoczy się tam walka o pierwsze miejsce. We wtorek 3 listopada właśnie te drużyny będziemy mogli oglądać w bezpośrednim meczu.

Dwa mecze, dwa zwycięstwa, sześć punktów. To dotychczasowy dorobek Liverpoolu FC w tym sezonie Ligi Mistrzów. Zespół Jurgena Kloppa zgodnie z oczekiwaniami przewodzi w tabeli swojej grupy. Czy zdominuje ją całkowicie? Odpowie na to mecz z Atalantą Bergamo, jednym z dwóch – obok Ajaksu – kandydatów do pomieszania szyków mistrzom Anglii. Zadanie przed Włochami staje jednak niełatwe. Liverpool dominuje nie tylko w Europie, ale i na własnym podwórku. W szalenie wyrównanej Premier League po 7 kolejkach znów wrócił na pierwsze miejsce. Mistrz i dwa „czarne konie” Atalanta to jedna z największych sensacji ubiegłorocznej edycji LM, a obok Ajaksu Amsterdam jedna z największych i najprzyjemniejszych piłkarskich niespodzianek ostatnich lat. Oba zespoły grają ofensywną piłkę, strzelają mnóstwo bramek i zaszalały w ostatnich edycjach europejskich pucharów. „Czarnym koniem” nie można jednak być wiecznie. Piłkarska elita doceniła klasę Ajaksu i Atalanty, więc o kolejne zwycięstwa nie będzie już tak łatwo jak kiedyś, gdy jeszcze działał efekt zaskoczenia. Ilicić jeszcze nie strzelił Drużyna z Bergamo na początku tego sezonu dostała dodatkowo małej zadyszki. Po sześciu meczach w Serie A ma już dwie porażki i traci do lidera cztery punkty. W Lidze Mistrzów po zdemolowaniu Midtjylland 4:0 straciła też punkty z Ajaksem po remisie 2:2. Czy będzie więc w stanie zagrozić potężnemu obecnie Liverpoolowi? Może to być dodatkowo utrudnione ze względu na obecny brak formy jednego z liderów ostatniego roku, Josipa Ilicića. Ze względu na problemu osobiste piłkarz ten nie wystąpił w przegranym ćwierćfinale Ligi Mistrzów z PSG i opuścił kilka pierwszych spotkań ligowych w tym sezonie. Po wznowieniu rozgrywek nie zdobył jeszcze gola. Atalanta – Liverpool. Gdzie oglądać? Mecz Atalanty z Liverpoolem rozpocznie się we wtorek 3 listopada o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale Polsat Sport Premium 3 oraz w internecie na platformie Ipla.tv. Czytaj też:

