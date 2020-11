Lewandowski przed szansą na przełamanie w LM. Rywal Bayernu nie ma nic do stracenia

Dwa mecze, zero bramek – tak wygląda bilans Roberta Lewandowskiego w obecnej edycji Ligi Mistrzów. W każdym innym przypadku takie statystyki zapewne nie robiłyby wrażenia, ale mowa przecież o jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym napastniku na świecie oraz królu strzelców poprzedniej odsłony rozgrywek. Mecz z RB Salzburg będzie więc nie tylko okazją do zainkasowania trzech punktów przez Bayern, ale również do przełamania dla Polaka, który z 10 trafieniami przewodzi klasyfikacji strzelców w Bundeslidze.

Dwóch liderów

RB Salzburg świetnie radzi sobie na krajowym podwórku. Po sześciu kolejkach ligi austriackiej przewodzi stawce z kompletem zwycięstw oraz imponującym bilansem bramkowym – podopieczni Jesse Marscha aż 24 razy trafiali do siatki rywali, tracąc przy tym tylko cztery bramki. Popularne Byki znacznie gorsze występy odnotowują w Lidze Mistrzów. Porażka z Atletico Madryt i remis z Lokomotiwem Moskwa sprawiły, że ekipa z Austrii zamyka stawkę w grupie A. Jeśli RB Salzburg marzy o grze w 1/8 finału lub w Lidze Europy, to mecz u siebie z Bayernem będzie dobrą okazją do urwania cennych punktów rywalowi, który jest faworytem do wyjścia z grupy.

Liderem w swojej lidze jest również Bayern Monachium. Ekipa z Allianz Arena po sześciu spotkaniach ma 15 punktów i tylko dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu wyprzedza Borussię Dortmund. Podopieczni Hansa-Dietera Flicka ostatni mecz przegrali 27 września z Hoffenheim i wszystko wskazuje na to, że powoli nabierają rozpędu. Dzisiejszy mecz to doskonała okazja do zapewnienia sobie komfortowej sytuacji w grupie, ponieważ zwycięstwo znacznie przybliży Roberta Lewandowskiego i spółkę do gry w dalszej fazie rozgrywek. Mając w perspektywie równoległą walkę w Bundeslidze, taki scenariusz jest z pewnością pożądany przez piłkarzy z Bawarii.

Liga Mistrzów. RB Salzburg – Bayern Monachium. Transmisja meczu

Mecz RB Salzburg – Bayern Monachium rozpocznie się we wtorek 3 listopada o godz. 21. Spotkanie będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz w serwisie ipla.tv.

