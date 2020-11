Szachtar - Borussia Moenchengladbach. Pogromcy Realu z szansą na kolejne trzy punkty w Lidze Mistrzów

Po wygranej 3:2 z Realem Madryt i remisie 0:0 z Interem Mediolan piłkarze Szachtara Donieck są na dobrej pozycji do awansu z grupy B Ligi Mistrzów. Zwycięstwo z Borussią Moenchengladbach z pewnością przybliżyłoby Ukraińców do tego marzenia. W końcu to Niemcy razem z nimi skazywani byli przez ekspertów na porażkę w rywalizacji z Realem i Interem. Gracze Borussi w dwóch pierwszy meczach pokazali jednak, że też nie zamierzają być jedynie „chłopcami do bicia”. 2:2 z Realem i 2:2 z Interem to wyniki, które robią wrażenie.

Królowie remisów

Borussia w europejskich pucharach zostawia sporo sił, na czym cierpi jej pozycja w ligowej tabeli. Po sześciu meczach tego sezonu znajduje się na piątym miejscu. Wygrała jedynie połowę starć, przegrywając w jednym i remisując w dwóch. Początek sezonu pokazuje jasno, że „ulubionym” ostatnio wynikiem podopiecznych Marco Rose'a jest remis. W tym starciu jednak tego typu rezultat będzie po prostu nie do przyjęcia. Jeżeli Niemcy mają podtrzymać nadzieję na awans, to muszą pokonać Szachtar.

Ekipa z Doniecka również remisuje w tym sezonie na potęgę. Ukraińcy aż cztery spotkania w lidze kończyli bez rozstrzygnięcia, co po zsumowaniu z Ligą Mistrzów daje 5 zwycięstw i 5 remisów. Żadnej przegranej. Czy zawodnikom Luisa Castro uda sie podtrzymać tę serię? Podobnie jak koledzy z Moenchengladbach, raczej nie będą chcieli zadowolić się kolejnym remisem.

Szachtar - Borussia Moenchengladbach. Gdzie oglądać?

Mecz pomiędzy Szachtarem Donieck i Borussią Moenchengladbach rozpocznie się we wtorek 3 listopada o godzinie 18:55. Starcie będzie transmitowane na kanale Polsat Sport Premium 2 oraz na platformie Ipla.tv w internecie.

