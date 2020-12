Rasistowski skandal w Lidze Mistrzów. Mecz PSG z Basaksehirem przełożono

We wtorek 9 grudnia rozgrywana była pierwsza seria spotkań w ramach ostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Poznaliśmy zespoły, które przeszły do dalszej fazy tych elitarnych piłkarskich rozgrywek. Niestety jednak, ze względu na rasistowski skandal, nie rozstrzygnięto sytuacji w grupie H, w której grają PSG, Basaksehir, Manchester United i RB Lipsk.

Liga Mistrzów. „Negru” z ust sędziego

Do zdarzenia doszło około 12 minuty meczu Paris Saint Germain z Basaksehirem. Sędzia techniczny Sebastian Coltescu z Rumunii w swoim komunikacie do sędziego głównego, Ovidiu Hategana, użył sformułowania „negru”, które oznacza „czarny” w j. rumuńskim. W związku z brakiem kibiców na trybunach z powodu pandemii koronawirusa, każde słowo na stadionie jest teraz dobrze słyszane i rejestrowane. „Ten »negru« tam! Podejdź i sprawdź, kim jest. To ten »negru« na ławce, to niemożliwe, żeby zachowywać się tak jak on” – mówił sędzia techniczny, mając na myśli Achille'a Pierra Webo z Basaksehiru.

Demba Ba: Nigdy nie mówi się „ten biały facet”

Najbardziej protestował rezerwowy Demba Ba, który kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt razy spytał sędziego technicznego, dlaczego użył słowa „negro”. Za swoje zachowanie ujrzał czerwoną kartkę i musiał opuścić okolice boiska. – Nigdy nie mówi się „ten biały facet” tylko „ten facet”. Dlaczego gdy musisz wskazać na człowieka czarnoskórego, mówisz „ten czarny facet”? – dopytywał się, schodząc do szatni.

Solidarność piłkarzy i oświadczenia UEFA

Piłkarze Basaksehiru oraz PSG postanowili w geście protestu zejść z boiska. UEFA w oświadczeniu potwierdziła, że mecz odbędzie się w innym terminie. "Po rzekomym incydencie, w który zamieszany był czwarty sędzia, spotkanie zostało czasowo przerwane. Po konsultacji z obiema drużynami uzgodniono, że mecz zostanie wznowiony z innym czwartym sędzią. UEFA przeprowadzi śledztwo w tej sprawie, a kolejne wiadomości pojawią się w odpowiednim czasie" – mogliśmy przeczytać.

PSG – Basaksehir Istambuł. Nowy termin meczu

W kolejnym komunikacie potwierdzono, że mecz rozegrany zostanie w środę z innym zespołem sędziowskim. Początek starcia o 18:55. Ze względu na znajomość wyniku z drugiego meczu w grupie piłkarze PSG wiedzą już, że mają zapewniony awans do kolejnej rundy rozgrywek.

