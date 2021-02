Powrót Ligi Mistrzów. RB Lipsk zmierzy się z Liverpoolem

Spotkanie pomiędzy RB Lipsk a Liverpoolem to jedna z ciekawszych potyczek 1/8 finału Ligi Mistrzów. Niemiecki zespół ma na koncie cztery wygrane z rzędu, tymczasem drużyna z Anglii odnotowała w ostatnim czasie serię trzech porażek w Premier League.

Lipsk gospodarzem w Budapeszcie

Mecz nie odbędzie się na stadionie RB Lipska. Wynika to z faktu, że niemiecki rząd zablokował wszelkie połączenia lotnicze między Wielką Brytanią a Niemcami. Początkowo pojawił się pomysł zamiany kolejności rozgrywanych meczów tak, aby pierwsza potyczka dwumeczu pomiędzy Liverpoolem a RB Lipskiem rozegrała się na Anfield. Ostatecznie jednak zdecydowano się na przeniesienie meczu na Węgry i pozostawienie Lipska jako gospodarza spotkania. Spotkanie odbędzie się w stolicy kraju – Budapeszcie, na stadionie Puskás Aréna.

Problemy drużyny Kloppa

Od początku 2021 roku Liverpoolu zmaga się z wieloma problemami. Drużyna Kloppa straciła fotel lidera Premier League, a ostatnio zaliczyła serię trzech porażek z rzędu w tych rozgrywkach. Co więcej, w meczu z RB Lipsk zabraknie wielu kluczowych zawodników The Reds. Na pewno nie ujrzymy na boisku lidera defensywy Liverpoolu, Virgila van Dijka, który wraca do zdrowia po kontuzji odniesionej jeszcze jesienią 2020 roku. Nie zagra też dwóch innych obrońców – Joel Matip i Joe Gomez, a także dalej walczący z kontuzją Diogo Jota.

Dodatkowo ostatnimi czasy Jürgen Klopp zmaga się z osobistymi problemami, ponieważ niedawno zmarła jego mama. – Była dla mnie wszystkim. Była prawdziwą mamą, w najlepszym tego słowa znaczeniu – powiedział szkoleniowiec w rozmowie z niemieckim portalem schwarzwaelder-bote.de.

Jerzy Dudek o Liverpoolu

O formie obecnej drużyny Liverpoolu wypowiedział się, w rozmowie z Wprost, Jerzy Dudek – Liczę na to, że Liga Mistrzów będzie dla nich odskocznią i dobrą motywacją. Były bramkarz The Reds zaznacza, że w drużynie Kloppa nie wszystko działa tak jak kiedyś. Jerzy Dudek ma nadzieję, że to właśnie Liga Mistrzów pomoże im odzyskać dawną radość z gry.

Mecz odbędzie się we wtorek o godzinie 21. Transmisję można oglądać na kanale Polsat Sport Premium.