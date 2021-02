Liverpool górą w meczu z RB Lipsk. W rolach głównych Mane i Salah

Piłkarze Liverpoolu FC przystąpili do meczu z RB Lipsk mocno zmotywowani. Po serii porażek w Premier League na graczy Jurgena Kloppa spadła fala krytyki, a spotkanie w 1/8 finału Ligi Mistrzów było doskonałą okazją do przełamania tej passy. The Reds już od początku spotkania starali się dominować, a akcje angielskiej ekipy napędzał Mohamed Salah.

Remis do przerwy, dwa ciosy w drugiej odsłonie

Starania drużyn z Anfield Road na niewiele się zdały. Zwycięzcy Ligi Mistrzów z 2019 roku mieli problem z wykreowaniem stuprocentowych sytuacji. Ich rywale również nie dominowali w ofensywie, przez co pierwsza odsłona spotkania zakończyła się bezbramkowym remisem.

Dużo więcej działo się po przerwie. Najpierw w 53. minucie Salah wykorzystał błąd Marcela Sabitzera, przejmując piłkę i pewnie pokonując bramkarza rywali. Pięć minut później defensywa ekipy z Lipska znowu zaliczyła brzemienną w skutkach wpadkę. Futbolówkę posłaną do przodu przez Curtisa Jonesa przechwycił Sadio Mane, który celnym trafieniem podwyższył prowadzenie na 2:0.

Podopieczni Juliana Nagelsmanna nie potrafili skutecznie odpowiedzieć na dwa ciosy wyprowadzone przez rywali. Gracze z Niemiec zawodzili nie tylko w linii obrony, mając również trudności z rozmontowaniem defensywy The Reds. Podopieczni Kloppa z kolei kontrolowali spotkanie, dzięki czemu udało im się zakończyć mecz w Budapeszcie z bezpieczną, dwubramkową zaliczką.

