Liga Mistrzów. Atletico Madryt zmierzy się z Chelsea FC

Pierwszy mecz pomiędzy Atletico Madryt a Chelsea nie odbędzie się na stadionie drużyny Diego Simeone, ponieważ z powodów obostrzeń zawodnicy z Wielkiej Brytanii mają zakaz wjazdu do Hiszpanii. Media zagraniczne donosiły, że możliwe jest przeprowadzenie meczu na stadionie przy Łazienkowskiej w Warszawie. Ostatecznie jednak do spotkania dojdzie w rumuńskim Bukareszcie.

Debiut w roli trenera „The Blues” na arenie międzynarodowej

Thomas Tuchel od momentu, gdy zajął miejsce zwolnionego Franka Lamparda w sztabie Chelsea, nie przegrał jeszcze żadnego meczu. Jego obecny bilans to pięć zwycięstw i dwa remisy. Teraz nadszedł czas na kreowanie statystyk na boiskach europejskich. Tuchelowi udało się już raz dotrzeć do finału Ligi Mistrzów. W sezonie 19/20 jako trener PSG dotarł do finału Champions League i tam uległ Bayernowi Monachium 0:1.

Jedyne spotkanie w fazie pucharowej LM

W fazie pucharowej Ligi Mistrzów Atletico Madryt spotkało się z Chelsea tylko raz. Było to w sezonie 13/14 w dwumeczu półfinałowym. Rojiblancos pokonali wtedy londyńską drużynę i awansowali do finału. Od tamtego sezonu Chelsea ani razu nie zabrnęła w Lidze Mistrzów dalej niż do etapu 1/8 finałów.

Thomas Tuchel na przedmeczowej konferencji określił to spotkanie jako „wielki test”. – Kiedy grasz z takim klubem, wiesz, co cię czeka, czyli walka z doświadczonym zespołem mającym dobrą mentalność – zaznaczył trener Chelsea.

Atletico – Chelsea. Gdzie można obejrzeć mecz?

Mecz odbędzie się we wtorek 23 lutego o godzinie 21. Transmisję można śledzić na Polsat Sport Premium 2 oraz w serwisie ipla.tv.

