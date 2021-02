Liga Mistrzów. Real z ogromnymi brakami kadrowymi zmierzy się na wyjeździe z Atalantą

Atalanta Bergamo po imponującym zwycięstwie 4-2 z Napoli w lidze tym razem będzie się musiała zmierzyć z jeszcze trudniejszym zadaniem. Real Madryt mimo problemów kadrowych nadal jest niezwykle groźnym przeciwnikiem, co pokazują ich ostatnie mecze w lidze. Galacticos wygrali ostatnie 4 spotkania i gonią w tabeli pierwsze Atletico. W fazie grupowej Ligi Mistrzów zawodnicy z Madrytu, mimo dwóch porażek z ukraińskim Szachtarem Donieck, okazali się najlepsi i z 10 punktami awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca. Atalanta w grupie podejmowała Liverpool, Ajax i duński Midtjylland. Zawodnikom z Bergamo udało się zgromadzić aż 11 punktów, ale w tym przypadku wystarczyło to tylko na drugą pozycję, tuż za pierwszym Liverpoolem.

Problemy kadrowe Realu

Real Madryt do środowego spotkania Ligi Mistrzów przystąpi bez Sergio Ramosa, Karima Benzemy, Edena Hazarda, Marcelo, Rodrygo, Daniego Carvajala czy Fede Valverde. Wszyscy Ci zawodnicy zmagają się obecnie z kontuzjami, przez co Zinedine Zidane ma niezwykle utrudnione zadanie w budowaniu wyjściowej jedenastki. Real udowadnia jednak, że bez największych gwiazd też jest w stanie grać skutecznie, co pokazują ostatnie wyniki w lidze. Nie są to efektowne, duże zwycięstwa, ale w obecnej sytuacji fanów Galacticos zadowolą każde trzy punkty. W środę Real zmierzy się jednak z lepszym rywalem, jakim bez wątpienia jest Atalanta Bergamo, więc Zidana i jego zawodników czeka bardzo trudne zadanie.

Atalanta Bergamo – Real Madryt. Gdzie i kiedy oglądać?

Spotkanie Atalanty z Realem rozpocznie się o godzinie 21:00 w środę 24 lutego. Mecz będzie transmitowany na kanałach TVP1, Polsat Sport Premium 1 oraz na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz ipla.tv.

