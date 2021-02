Liga Mistrzów. Borussia Mönchengladbach podejmie u siebie rozpędzony Manchester City

Borussia Mönchengladbach w fazie grupowej Ligi Mistrzów rywalizowała z Realem Madryt, Szachtarem Donieck oraz Interem Mediolan. Faworytami do wyjścia z grupy byli oczywiście zawodnicy z Madrytu i Mediolanu, więc sama obecność Borussi Mönchengladbach w fazie pucharowej Ligi Mistrzów jest dużym sukcesem. Mało brakowało, a w ogóle nie zobaczylibyśmy niemieckiego zespołu w dalszej fazie rozgrywek, ponieważ trzeci w tabeli Szachtar zdobył tyle samo punktów co Borussia. Lepszy bilans bramkowy zadecydował jednak o awansie zawodników z Mönchengladbach. W fazie pucharowej ponownie czeka ich bardzo trudne zadanie, ponieważ los sparował ich z ekipą Manchesteru City. The Citizens w grupie mierzyli się z FC Porto, Olympiakosem oraz Marsylią i bez żadnej porażki, z pierwszego miejsca awansowali do fazy pucharowej.

Świetna forma Manchesteru City

Zawodnicy Manchesteru City są obecnie w niesamowitej formie. Dominują we wszystkich rozgrywkach krajowych, a także w Lidze Mistrzów. The Citizens wygrali 18 ostatnich spotkań, a nie przegrali już od 25. Ostatnią porażkę ekipa z Manchesteru poniosła 21 listopada 2020 roku, kiedy to w Londynie ulegli Tottenhamowi 2-0. W tabeli Premier League, Manchester City zajmuje pierwszą pozycję z przewagą 10 punktów nad drugim Manchesterem United.

W nieco odmiennej sytuacji znajdują się obecnie środowi rywale The Citizens z Mönchengladbach. Zespół z Niemiec w tabeli Bundesligi zajmuje dopiero 8. pozycję, a z trzech ostatnich spotkań dwa zakończyły się porażką, a jedno remisem. W meczu z niezwykle rozpędzoną ekipą z Anglii bardzo trudno będzie odwrócić złą passę, ale nie takie historie miały już miejsce w piłce nożnej.

Borussia - Manchester City - gdzie i kiedy oglądać spotkanie

Mecz Borussi Mönchengladbach z Manchesterem City rozpocznie się w środę 24 lutego o godzinie 21:00. Transmisja spotkania na kanale Polsat Sport Premium 2 i online na stronie ipla.tv.

