Liga Mistrzów. Czy Barcelona powtórzy wyczyn z 2017 roku? Czas na rewanż z PSG

PSG przystąpi do spotkania z FC Barceloną z bardzo bezpieczną zaliczką 3 bramek. Pierwszy mecz zakończył się wynikiem 4:1, co oznacza, że w Paryżu drużyna z Katalonii będzie musiała strzelić co najmniej cztery bramki, żeby myśleć o awansie.

Sytuacja wydaje się bardzo trudna dla Barcelony, ale historia meczów między tymi zespołami pokazała, że wszystko jest możliwe do samego końca. W lidze hiszpańskiej Duma Katalonii nie przegrała od 17 spotkań, z czego zanotowała aż 14 wygranych i obecnie znajduje się na 2. pozycji w tabeli.

Dodatkowo po bardzo emocjonującym dwumeczu z Sevillą w Pucharze Króla zameldowała się w finale tych rozgrywek. PSG jest oczywiście rywalem z dużo wyższej półki od tych, z którymi ostatnio mierzyła się Barcelona, a wyjście zwycięsko z dwumeczu 1/8 finału Ligi Mistrzów będzie bardzo trudnym zadaniem.

Mecz PSG z Barceloną. „La Remontada” po raz drugi w historii?

Niemal równo 4 lata temu, 8 marca 2017 r. Barcelona dokonała rzeczy, która wydawała się niemożliwa, a to, co zrobili jej piłkarze okrzyknięto „La Remontada”, czyli „Powrót”. W pierwszym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów Duma Katalonii przegrała z PSG 4:0 i nikt nie wierzył, że w rewanżu będzie w stanie odrobić straty.

Drugi mecz rozpoczął się jednak dla Barcelony bardzo dobrze, ponieważ już w 3. minucie wynik spotkania otworzył Suarez, a przed przerwą za sprawą samobójczego trafienia Kurzawy było już 2:0. Chwilę po rozpoczęciu drugiej połowy na 3:0 podwyższył Messi i perspektywa odrobienia strat stała się bardzo realna. Niestety dla Katalończyków w 62. minucie spotkania na 3:1 trafił Cavani. To oznaczało, że Barcelona do awansu potrzebowała jeszcze trzech bramek.

W 88. minucie po pięknym strzale z wolnego wynik spotkania na 4:1 podwyższył Neymar, a 3 minuty później po strzale Brazylijczyka z rzutu karnego było już 5:1. Wynik tego spotkania, ku uciesze 96 tysięcy widzów zgromadzonych tego dnia na Camp Nou, w 95. minucie meczu ustalił Sergi Roberto, pokonując bramkarza PSG po dośrodkowaniu Neymara.

PSG – Barcelona. Relacja na żywo na Wprost.pl

Mecz PSG z FC Barceloną rozpocznie się w środę 10 marca o godzinie 21:00. Transmisja spotkania będzie możliwa do oglądania na kanałach TVP 1, Polsat Sport Premium 1, a na Wprost.pl będziemy prowadzić relację z tego spotkania.