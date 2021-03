Liga Mistrzów. Liverpool – RB Lipsk, czyli część druga dwumeczu w Budapeszcie

Pierwsze spotkanie RB Lipsk – Liverpool dało ekipie Jurgena Kloppa porządną zaliczkę przed drugim starciem w ramach dwumeczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Jednak pomimo dwóch strzelonych bramek nie można powiedzieć, że Liverpool totalnie zdominował swojego przeciwnika, a mecz rewanżowy to tylko formalność. Obie bramki The Reds padły po niewymuszonych, karygodnych błędach defensywy Lipska.

Obecna słaba forma Liverpoolu (6 przegranych w 7 ligowych meczach) pozwala snuć domysły, że RB Lipsk może sprawić obecnemu Mistrzowi Anglii wiele problemów utrzymaniu wyniku do końca spotkania. Jeśli niemiecki zespół zdoła uniknąć karygodnych błędów i zwiększy swoją skuteczność w ofensywie możemy być świadkami bardzo emocjonującego spotkania.

Oba mecze grane na Węgrzech. Co z zasadą goli na wyjeździe?

Zasada goli na wyjeździe jest dobrze znana wszystkim sympatykom Ligi Mistrzów. Sprowadza się ona do reguły, że jeśli wynik dwumeczu jest remisowy, to o awansie konkretnej drużyny decyduje liczba goli strzelonych na boisku przerciwnika. Jeśli i w tej materii jest remis, to dopiero wtedy następuje dogrywka. Gol na wyjeździe jest premiowany, ponieważ w teorii trudniej strzelić bramkę nie na swoim stadionie, przy niesprzyjającej danej drużynie publiczności. Teraz jednak kibiców na stadionach nie ma, a bywa, że mecze nie są rozgrywane raz u jednej, raz u drugiej drużyny.

Jak jest w przypadku dwumeczu Liverpool – RB Lipsk? W obu meczach w Budapeszcie raz jest się gościem, a raz gospodarzem. Takie rozwiązanie wynika z serii wydarzeń jakie zafundowała nam pandemia koronawirusa. Z powodów obostrzeń w Niemczech loty do i z Wielkiej Brytanii wiążą się z późniejszą kwarantanną u naszych zachodnich sąsiadów. Na takie rozwiązanie nie mogli się zgodzić włodarze żadnego z klubów.

Drugi mecz, tak jak i pierwszy, zostanie rozegrany na Puskas Arenie w Budapeszcie. Co z zasadą goli na wyjeździe? Oczywiście dalej obowiązuje. Mimo, że obie drużyny za każdym razem technicznie były na wyjeździe, to poprzednim razem teoretycznie gospodarzem był RB Lipsk, a tym razem będzie Liverpool.

Mecz rozpocznie się o godzinie 21. Spotkanie można śledzić na kanale Polsat Sport Premium 2.

