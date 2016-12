Krótki dowcip posła Jakubiaka. Kto wygra wybory w USA?

Przy okazji wywiadu dla Wprost.pl poseł Marek Jakubiak z ruchu Kukiz'15 na moment zmienił temat rozmowy na amerykański wyścig o fotel prezydencki.

– Wie pan kto wygra?

– Nie mam pojęcia.

– A ja zrobiłem taką ankietę i wyszło, że PSL wygra! (śmiech)

– Oczywiście dla nas czy tak, czy tak - obojętne. Amerykanie dokonają wyboru. Co my się tak emocjonujemy tym wszystkim. Amerykanie wybiorą, a my będziemy współpracować z następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych i tyle – ocenił poseł Jakubiak.

Nasza relacja

