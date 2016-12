Mannequin Challenge na stadionie Wembley po golu Anglików. Piłkarze pokochali nową zabawę

We wtorek w towarzyskim meczu pomiędzy reprezentacjami Anglii i Hiszpanii doszło do niecodziennego zdarzenia. Po zdobyciu gola na 2-0 Jamie Vardy niespodziewanie zastygł w bezruchu. To samo stało się z jego kolegami. Wyjaśnieniem nietypowego zachowania Anglików jest nowa moda - Mannequin Challenge. Podobnie jak popularne latem w 2014 roku Ice Bucket Challenge, zabawa w udawanie manekinów stała się popularna dzięki sile internetu i mediów społecznościowych. Obecnie moda zatacza już tak szerokie kręgi, że biorą w niej udział także sportowcy, politycy i celebryci.

Pomysłodawcą wyzwania miała być jedna z uczennic szkoły w Jacksonville na Florydzie. Na swoim profilu na Twitterze udostępniła filmik, na którym widać uczniów stojących w bezruchu. Filmik zdobył niezwykłą popularność, a zachowanie uczniów z Jacksonville postanowili naśladować ludzie na całym świecie. Do tej pory największą popularnością cieszyły się wykonania Beyonce, Adele, Hillary Clinton oraz reprezentacji Portugalii z wiodącą rolą Cristiano Ronaldo w samych bokserkach. Czy Anglicy pobiją rekordy odtworzeń? Sporą konkurencję zrobili im zawodnicy z Hiszpanii, którzy po wyrównaniu w ostatniej minucie wyniku meczu na 2:2 postanowili odpowiedzieć swoją wersją Mannequin Challenge, już z szatni.

Poniżej prezentujemy skrót z całego meczu: