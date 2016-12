Legendarny muzyk chwali polską kuchnię. „The kluski in Toruń was delicious”

Po koncercie w Toruniu popularny Sting podziękował polskiej publiczności za udany koncert. „Thank you Poland for a memorable visit” - „dziękuję Polsko za niezapomnianą wizytę”, pisał. Muzyk docenił także tradycyjną polską kuchnię. Na swoim koncie na Facebooku zamieścił zdjęcie rosołu z kluskami i podziękowania. „The kluski in Toruń was delicious” – chwalił pyszne danie. Rosół, który zachwycił Brytyjczyka, nie był jednak typowym, który podaje się w każdym polskim domu. W wersji zaserwowanej przez restaurację „Pikado”, zamiast kury, czy indyka, bulion uzyskano gotując gołębia.

Sting znany zarówno z występów solowych, jak i z grupą „The Police”, wystąpił w piątek 9 grudnia przed polską publicznością w toruńskim Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki, wcześniej odwiedził także Warszawę. Muzyk znany jest u nas przede wszystkim z takich utworów jak „Englishman In New York” czy „Every Breath You Take”. Koncert wykonany przez Stina został nagrany i będzie wyemitowany 1 stycznia na antenie TVP.