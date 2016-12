Prezydent znów podbija internet. Sylwester z Andrzejem Dudą? Jesteście zaproszeni!

Na polskim Facebooku prawdziwą furorę robi internetowy „Sylwester z Andrzejem Dudą”. Liczba potwierdzonych gości na około tydzień przed godziną zero wynosi już 113 tys. Kolejnych 116 tys. zaproszonych z uwagą śledzi wydarzenie, aby w ostatniej chwili zdecydować, czy to właśnie w Pałacu Prezydenckim spędzi swojego sylwestra. Do noworocznej imprezy jeszcze dużo czasu, ale warto zapisywać się jak najszybciej, bo każdego dnia w grupie przybywa po kilkadziesiąt tysięcy nowych gości. Wśród nich wiele sław. Zresztą, sprawdźcie sami.

Internetowy prezydent

O aktywności prezydenta w mediach społecznościowych, a zwłaszcza na Twitterze, napisano już wiele - zwykle w kontekście spontanicznych i swobodnych kontaktach z internautami. Prezydent, co wielokrotnie podkreślał, sam prowadzi swoje konto i na Twitterze wypowiada się na różne tematy: pociesza po rozstaniu, wysyła swoje selfie, by udowodnić, że to on rzeczywiście prowadzi swoje konto, czy komentuje decyzje prokuratury. Dudzie wytykano, że w gronie obserwowanych osób ma „dziwne osobistości”, jak „Foczka” czy „Pimpuś Sadełko”.

Nocne tweetowanie (między godziną 23 a 2 w nocy prezydent dodaje najwięcej treści na Twitterze), sprawiło, że sprawą w przeszłości zainteresowały się media, a rzecznik prasowy prezydenta Marek Magierowski tłumaczył na antenie TVN24, że Andrzej Duda „jest sową”. Tym razem jednak to nie prezydent jest autorem facebookowego wydarzenia, a cały „Sylwester z Andrzejem Dudą” to wydarzenie zorganizowane przez dowcipnych internautów.