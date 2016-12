Nietypowe życzenia radnego Romana. „Żeby święta takie były, jak piersi co nas wykarmiły: ciepłe, obfite...”

„Żeby święta takie były, jak piersi co nas wykarmiły: ciepłe, obfite, wspaniałe, przyjemne, pachnące i białe” – pisze pan Roman Koniec. To jednak jeszcze nie wszystko. „Święta cudowne, święta magiczne i takie... takie śliczne” – dodaje poeta w ostatnich dwóch linijkach. Wiersz z okazji świąt Bożego Narodzenia szybko stał się hitem internetu. Radny z Polskiego Stronnictwa Ludowego przyznaje, że w układaniu wiersza nikt mu nie pomagał, a głównym celem jego życzeń było wprowadzenie lekkiego nastroju w tym napiętym przedświątecznym okresie. – Te życzenia miały być wesołe, z przymrużeniem oka. Życie w ostatnim czasie jest wystarczająco dołujące, chciałem, żeby te życzenia były inne od pozostałych – wyjaśniał na łamach „Gazety Lubuskiej” Roman Koniec. To trzeba przyznać - te życzenia z pewnością różnią się od typowych: „Wesołych Świąt”.

Talent radnego z Gorzowa Wielkopolskiego (rym niezamierzony) nie uszedł uwadze aktywistów walczących o prawa kobiet. Jeden z takich profili na Facebooku opublikował wierszyk z podpisem: „W tym roku święta przyszły wcześniej. Zamiast Mikołaja - Roman KONIEC. Absolutny hit 2016.”