Muzyka łagodzi obyczaje? Polscy parlamentarzyści mogliby się uczyć od nowozelandzkich

Tuż przed pamiętną awanturą w Sejmie z 16 grudnia, która zapoczątkowała trwający aż do teraz kryzys parlamentarny, poseł Szczerba rzucił hasło: „muzyka łagodzi obyczaje”. O tym, iż jest to prawda, przekonuje nagranie z ostatnich w tym roku obrad nowozelandzkiego parlamentu. Specjalne wykonanie piosenki „Santa Baby” szybko staje się przebojem w internecie. Śpiewającej liderce partii Maorysów Maramie Fox akompaniował jej kolega Te Ururoa Flavell. W lekko zmodyfikowanym tekście delikatnie przemycone zostały lokalne polityczne akcenty. Większości parlamentarzystów nowa wersja przypadła do gustu. Nawet zwrotka dotycząca spornego tematu opieki nad dziećmi nie zepsuła politykom zabawy.

Nasi posłowie z pewnością paru rzeczy mogliby się od kolegów z Nowej Zelandii nauczyć. Czy zainspirowany poniższym nagraniem poseł Szczerba zdecyduje się na śpiewające przeprosiny dla marszałka Kuchcińskiego? Miejmy nadzieję. Chętnie zobaczylibyśmy muzyczną odpowiedź liderów Prawa i Sprawiedliwości. Może być nawet na siedząco.

Dla tych, którzy chcieliby pośpiewać razem z nowozelandzkimi politykami, zamieszczamy oryginalny tekst piosenki Earthy Kitt „Santa Baby”.

