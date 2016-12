Muzyk twierdzi, że widział UFO. Obserwował je przez trzy godziny

Niezidentyfikowany obiekt latający pojawił się na niebie około godziny pierwszej po południu 28 grudnia w środę. Muzyk Mark Emmins obserwował coś, co sam określił jako „UFO”. Obserwacji dokonał będąc w Exmouth w hrabstwie Devon na południowym-zachodzie Wysp Brytyjskich. Przyjaciel Emminsa zdążył nawet sfotografować to, co obaj mężczyźni wzięli za statek kosmiczny.

Publikując fotografie Tylera Osborna na Facebooku, Emmins napisał: „Dziś po raz drugi w życiu mogę szczerze powiedzieć, że razem z moim sąsiadem widzieliśmy UFO.” Wspomniał także, iż obiekt przez kilka godzin utrzymywał się nieruchomo na niebie, zanim zdecydował się zniknąć. „Mamy zdjęcia” – informował autor wpisu. Emmins przyznawał, że początkowo uważał dziwne zjawisko za skłębioną chmurę, jednak zorientował się, że niebo pozostawało przez cały czas czyste. „Początkowo to coś świeciło się białym światłem, potem zmieniło się w ciemny cień, a na końcu zupełnie zniknęło” – opisywał.

Internauci w komentarzach pod wpisem Emminsa sugerowali mu, że być może wcale nie miał do czynienia z pozaziemską cywilizacją. Zwracali uwagę na bliskie sąsiedztwo Bazy Marynarki Wojennej Jej Królewskiej Mości w Plymouth. Zdaniem wielu komentujących obiektem zaobserwowanym przez muzyka mógł być wystrzelony ćwiczebny pocisk. Pisali o nowej broni, testowanej w Plymouth.