Pawłowicz ogłasza bohaterów i anty-bohaterów roku. Jest kilka interesujących typów

Koniec roku to czas podsumowań. O własne wyróżnienia pokusiła się znana posłanka Prawa i Sprawiedliwości Krystyna Pawłowicz. Do grona anty-bohaterów i szkodników zaliczyła głównie osoby ze świata polityki. Kontrowersyjnym typem są uciekający przed wojną uchodźcy, czy może raczej „uchodźcy”. Posłanka nie sprecyzowała, co dokładnie miała na myśli. Prawdopodobnie chodziło jej o radykalnych islamistów, którzy przybyli do Europy razem w tłumem uciekających przed krwawą wojną Syryjczyków. Wśród bohaterów, co raczej nikogo nie zdziwi, znaleźli się głównie przedstawiciele PiS-u oraz bohater ostatnich tygodni, zamordowany w Berlinie kierowca tira.

Anty-bohaterowie, „szkodnicy” 2016 roku:

posłowie PO,

ci od Petru,

kodziarstwo,

A.Rzepliński,

L. Wałęsa,

F. Timmermans, Juncker, Schulz i Komisja Wenecka,

A. Merkel i tzw. uchodźcy.

Moi bohaterowie 2016 roku: