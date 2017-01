„Hollyweed” na słynnym wzgórzu. Wandal przerobił kultowy napis

Sprawcę zamieszania nagrały kamery ochrony. Około 3 nad ranem w Nowy Rok ubrany na czarno mężczyzna wdrapał się na stelaż, na którym zamontowano napis i zawiesił na dwóch literach „O” czarne i białe płachty. W ten sposób przerobił litery na małe „e”, a cały napis zyskał nowe znaczenie. Jak podkreślają media, na jednej z czarnych zasłon znajdował się znak pokoju, na drugiej z kolei namalowane zostało serce.

Ponieważ żartowniś posłużył się wyłącznie połaciami tkaniny, nie doszło do trwałego uszkodzenia napisu, a efekt jego działalności po kilku godzinach został usunięty. Policja wszczęła śledztwo w sprawie „aktu wandalizmu”.

Historia się powtarza

Sylwestrowy żart z „Hollyweed” to nic nowego. Do podobnego incydentu doszło w 1976 roku. Wówczas student Daniel Finegood również pokrył dwa „O” zasłonami w taki sposób, by zmienić je w „e”. Przerobienie słynnego napisu kosztowało go wówczas 50 dolarów. Jak podkreślają amerykańskie media, przed czterdziestoma laty motywem była liberalizacja przepisów dotyczących marihuany. Podobnych pobudek wielu dopatruje się również teraz, gdy stanowe władze dopuściły możliwość rekreacyjnego użycia marihuany.

Słynny napis „Hollywood” został wzniesiony na wzgórzu Mount Lee w 1923 roku i brzmiał wówczas „Hollywoodland”. W ten sposób reklamowano pobliską inwestycję mieszkaniową. Z czasem napis skrócono, a wreszcie z biegiem lat stał się on symbolem miasta, jak i przemysłu filmowego, skupionego w tym miejscu.