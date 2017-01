„Szopka” niezgody. Satyra m.in. z nagą Komorowską i penisem Rzeplińskiego poróżniła widzów

Program satyryczny „Szopka Noworoczna” powrócił na antenę TVP po kilku latach. Widowisko autorstwa Marcina Wolskiego, dyrektora TVP, umiejscowione zostało w muzeum. Znajdująca się w nim grupa aktorów śledziła najważniejsze wydarzenia minionych lat, w czym pomocne były obrazy. Postaciom z wielkich dzieł pomysłodawcy show dali bowiem twarze znanych polityków.

Humorystyczne w założeniu podsumowanie minionego roku skupiło się nie tylko na zdarzeniach z 2016. Sięgnięto też po wcześniejsze motywy, takie jak afera podsłuchowa, czy zmiana na stanowisku premiera, gdy Donald Tusk zostawał szefem Rady Europejskiej. Dostało się poprzedniej koalicji rządzącej z naciskiem na PO, a kilka momentów widowiska było szczególnie komentowanych na Twitterze, głównie przez przedstawicieli zainteresowanej, a przedstawionej w niekorzystnym świetle strony widowiska.

Podczas "Szopki Noworocznej" dostało się nie tylko byłym premierom – Ewie Kopacz i Donaldowi Tuskowi, ale też dziennikarzom niepublicznych mediów, byłej pierwszej damie oraz politycznym oponentom PiS. Przedstawiciele opcji rządzącej zostali potraktowani łagodniej, niż ich polityczni przeciwnicy, których grzechy minionych lat podsumowano w satyrycznym show.

Nie też zabrakło uwag, które z polityką nie do końca mają wiele wspólnego. Przedmiotem żartów padła m.in. Anna Komorowska, którą jako bohaterkę w typie rubensowskim przedstawiono na obrazie w towarzystwie męża. – Jak się Bronek poprztyka z Donkiem, to się zawsze może schować, za swą bujną żonkę – zażartował jeden z aktorów w trakcie widowiska.

Sporo uwagi poświęcono też byłemu premierowi. – Z Brukseli linę rzucił ktoś. I chociaż twardy jestem gość, miałem za mało szans, by nadal w kraju trwać – śpiewa Donald Tusk w jednej ze scen. – Uciekaj skoro świt, inaczej będzie wstyd, dopóki nie zna nikt tajemnic twych – odpowiada mu chór. – Tam będzie kasa i nieróbstwo i splendory. Tiu polskie piekło, nienormalność, syf i kłam. I choćby miało paść PO, nie bardzo mnie przejmuje to, bo macki PiS-u nie dosięgną mnie aż tam – kontynuuje były premier. Chór w odpowiedzi radzi, by Donald Tusk „uciekał, póki NIK nie zacznie węszyć".

Po scenie w której chór ministrów rządu Beaty Szydło wylicza grzechy poprzedniej ekipy, takie jak m.in. „oddanie śledztwa ruskim”, w rolach postaci z „Portretu małżonków Arnolfinich” pędzla Jana van Eycka widzimy Donalda Tuska i jego następczynię, Ewę Kopacz. „Kopacz, jak to łatwo powiedzieć” - nuci szef Rady Europejskiej. W kolejnym wersie dowiadujemy się, że „Kopacz, każdy wie - wielkie nic”. - Lecz dla mnie - kontynuuje Tusk. Kopacz odpowiada: - Będę niczym dobra gosposia. W następnej scenie, gdy Kopacz występuje już jako Mona Lisę, słychać przeróbkę utworu „Być kobietą”. – Być premierką, być premierką, nie marzyłam bądźmy szczerzy, gdy lekarką byłam młodą, gdzieś na gumnie, na rubieży – śpiewa.

Po tej recenzji rządów, przechodzimy do czasów, gdy „PO odsuwa się w mrok”, a jak śpiewa podobizna Jarosława Kaczyńskiego, „Budapeszt się ziścił w Warszawie”. – Jeżeli rządzić, to indywidualnie – dowiadujemy się od podobizny Jarosława Kaczyńskiego, przedstawionego z kotem (a porównanego do Piłsudskiego).

– Od samowładztwa lepsze trio. Utworzyć zaprzęg, co pociągnie polskie sanie, samemu wołać najwyżej im wio – tłumaczy prezes PiS. – Bo pojedynczo dobrej zmianie nie podoba, ni autokrata, wizjoner, ni wódz – śpiewają stylizowani na obraz budowniczych socjalizmu Duda, Ziobro i Macierewicz. – Na kłopoty będzie świetna Beata. Choć kobieta, to prawdziwy stanu mąż – śpiewa Andrzej Duda, na którym, jak się dowiadujemy, jako pierwszym „zagrał” prezes.

W noworocznym widowisku nie zabrakło także prezesa TK. Rzepliński pojawia się na chwilę, jednak to właśnie jego przedstawienie wzbudziło najwięcej oburzenia wśród komentujących. Prof. Rzepliński wygłasza uwagę że "są jeszcze Trybunały, które stają okoniem". Wówczas unosi się i pojawia w ramach obrazu jego członek o twarzy... Jarosława Kaczyńskiego z wysuniętym w łobuzerskim geście językiem.

Głównie ta scena oraz zdaniem części komentujących nierówne rozłożenie akcentów w kpieniu z opozycji i partii rządzącej, a także seksistowskie uwagi, wywołały lawinę komentarzy. Pojawili się krytycy, nie brakło jednak takich, którzy zwracali uwagę, że w poprzednich latach niejednokrotnie kpiono z PiS i ich wyborców, co z kolei nie wywoływało aż takiego sprzeciwu.

Całe widowisko obejrzeć można na stronie TVP.