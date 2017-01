Nawet 8 lat więzienia za „Gang Świeżaków”. Wysoka cena mody na maskotki

Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 25-letnej kobiecie, która na początku września tego roku próbowała wymienić blisko 2 tys. naklejek. Za taką ilość znaczków w dwóch sklepach w Szprotawie i Żaganiu otrzymała w sumie 27 maskotek należących do „Gangu Świeżaków”. Tym, którzy do tej pory nie mieli styczności z „Gangiem Świeżaków”, przypominamy: promocyjną naklejkę w marketach sieci Biedronka można było otrzymać po zebraniu 60 punktów. Jeden punkt dostawało się za każde 40 zł zostawionych w sklepowej kasie. Oskarżonej za oszustwo grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Pomimo wysokiego kosztu uzyskania maskotek, Świeżaków szybko zabrakło w sklepowych magazynach. W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie klientów, sieć marketów wprowadził nawet zapisy na poszczególne maskotki. Do zebrania było 10 różnych warzyw i owoców (8 podstawowych i 2 dodane z czasem). Wśród nich między innymi Śliwka Sabina, Brokuł Bartek, Pomidor Patryk czy Banan Bruno.