Geografia według MON. „Pikniki w miastach wojewódzkich”, a na mapie...

Przyjazd sojuszniczych wojsk USA do Polski to dla ministerstwa obrony narodowej niemały powód do świętowania. Resort Antoniego Macierewicza zorganizował z tej okazji "wydarzenia plenerowe pod hasłem Bezpieczna Polska". Jak utrzymuje – we wszystkich miastach wojewódzkich. Z załączonej do komunikatu na Twitterze mapy wynika jednak, że mamy tu do czynienia z pewną dezinformacją...

Start serii wydarzeń plenerowych pod hasłem „Bezpieczna Polska” ogłosili we wtorek 10 stycznia rzecznik MON Bartłomiej Misiewicz oraz rzecznik rządu Rafał Bochenek. Główna impreza odbędzie się 14 stycznia w Żaganiu, gdzie premier Beata Szydło oraz minister Antoni Macierewicz oficjalnie powitają żołnierzy z III Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej. Feta na cześć Amerykanów „Z uwagi na to, że przybycie wojsk amerykańskich do naszego kraju, a co za tym idzie wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego spotyka się z wielkim zainteresowaniem Polaków i ma znaczenie historyczne ukazujące realną więź transatlantycką, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej podjęły decyzję o przygotowaniu tego dnia imprez plenerowych na terenie całego kraju” – czytamy w komunikacie MON. Piknikom wojskowym towarzyszyć mają liczne atrakcje. Jak dowiadujemy się ze strony internetowej resortu, na odwiedzających czekać będą m.in. obejrzeć pokazy dynamiczne oraz statyczne nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, występy orkiestr wojskowych i koncerty, na miejscu wydawana będzie również gorąca wojskowa grochówka oraz herbata. Gospodarzami pikników będzie 16 miast, o czym poinformowano na stronie MON. W komunikat zamieszczony na Twitterze wraz z mapą, wkradł się jednak błąd. "Od 14 I we wszystkich miastach wojewódzkich wydarzenia plenerowe pod hasłem Bezpieczna Polska" - brzmi bowiem opis. Tymczasem na mapie widzimy m.in. Żagań i Gdynię, które do miast wojewódzkich nie należą, na co zwrócili uwagę komentujący. Wygląda, że sprawą powinien zająć się specjalista od dezinformacji, Bartłomiej Misiewicz. Materiału tym razem dostarczył mu własny pracodawca, resort obrony. Wprost.pl / Źródło: