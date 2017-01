Pokojowy Nobel dla WOŚP i Jurka Owsiaka? Schmidt wysłała już wniosek

– Temat już ruszył. Wysłałam wniosek i dostałam specjalny numer kodu. Teraz zbieram materiały do uzasadnienia kandydatury – oświadczyła posłanka Nowoczesnej w rozmowie z Wirtualną Polską. Uzasadniając swoją decyzję mówiła o idei Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, łączącej ludzi ponad podziałami. – Polakom takiego zrywu bardzo teraz potrzeba – przekonywała. Komitet noblowski oczekuje jednak kandydatur o szerszym charakterze. – Zdaję sobie sprawę, że usłyszymy zarzuty o brak wymiaru międzynarodowego, ale wsparcie dla WOŚP napływa z całego świata. Nie ma innego przykładu tak angażującego wiele osób w pięknym celu – odpowiadała.

Schmidt przyznała, że nie rozmawiała jeszcze o swoim pomyśle z głównym zainteresowanym w tej sprawie, z Jerzym Owsiakiem. Swój pomysł ogłosiła już w dniu 25. Finału, na Twitterze. „Będę zgłaszać Jerzego Owsiaka do Pokojowej Nagrody Nobla. #WOŚP to nasze wspólne dobro, nie tylko narodowe” – pisała. Pokojowy Nobel wiąże się z nagrodą w wysokości 8 mln koron szwedzkich (3,8 mln złotych - red.). Pytana o ewentualną nagrodę posłanka stwierdziła, że decyzja w taj sprawie nie należy do niej. – Trudno mi powiedzieć, do kogo trafiły by pieniądze z wygranej. Myślę, że na razie sam Jurek Owsiak jest całą sprawą zaskoczony i nie wiem, co zrobiłby z tymi pieniędzmi – mówiła.