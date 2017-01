Ogłosił globalną wojnę z terroryzmem, przegrał z kawałkiem folii. Nierówne zmagania George'a Busha z peleryną

Inauguracja prezydentury Donalda Trumpa była spektaklem dla mas, który został wyreżyserowany co do minuty. Nie udało się jednak uniknąć niespodziewanych sytuacji – deszcz, który zaczął padać w Waszyngtonie wymusił na uczestnikach skorzystanie z przygotowanych foliowych peleryn, co jednemu z poprzedników 45. prezydenta USA przysporzyło niemałych problemów.

Choć zaprzysiężenie prezydenta USA na schodach Kapitolu jest ceremonią starannie przygotowywaną i reżyserowaną, to nie najwyraźniej nie sposób przewodzień wszystkiego. Ze względu na fakt, iż Amerykanie nie decydują się, wzorem chociażby Rosjan, na rozpędzanie chmur, organizatorzy starają się być przygotowani na każde możliwe warunki pogodowe oraz czas przemówienia nowo zaprzysiężonego prezydenta. Na nic jednak przygotowania w sytuacji, w której, człowiek, jak zawsze, pozostaje najsłabszym ogniwem. Tym razem najsłabszym ogniwem okazał się być były prezydent George W. Bush, którego zmagania z foliową peleryną uchwycili fotoreporterzy, a fotografie bardzo szybko pochwycili internauci. Nie szczędzili oni złośliwości prezydentowi Bushowi, choć niektórzy wskazywali, że okazał się on być człowiekiem, takim samym, jak pozostali obywatele. Pojawiły się także głosy, że zdjęcia zmagań człowieka, który ogłosił globalną wojnę z terroryzmem, z kawałkiem plastiku znacznie poprawiły nastrój w dniu prezydentury Donalda Trumpa. Jeden z komentujących ocenił, że George W. Bush był tak zażenowany wystąpieniem swojego kolejnego już następcy, że postanowił się schować. Twitter / Źródło: