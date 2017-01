Urocze nagranie z dzieciństwa Kamila Stocha. „Ja koło domu przeważnie żem dużo skakał”

– Ja koło domu przeważnie żem dużo skakał na nartach, na zjazdowych. A później to już żem zobaczył, jak tam skaczą w Zakopanem, no to żem przyszedł i zacząłem skakać – mówi na nagraniu 12-letni Kamil Stoch. Polski zawodnik brał wówczas udział w zawodach o Puchar Martina Schmitta, popularnego niemieckiego skoczka, który rywalizował z Adamem Małyszem. Stoch skokiem na odległość 105 metrów zapewnił sobie zwycięstwo w konkursie rozegranym w Zakopanem. Na nagraniu pojawia się również Piotr Żyła, który w tym samym czasie zaczynał swoją przygodę ze skokami.

Zapytany o to, czy skoki narciarskie są trudną dyscypliną sportu, zawodnik stwierdził, że „nie jest ani łatwe, ani bardzo trudne”. – Kiedy jestem tam na górze, to myślę przeważnie o skoku, a nie o zwycięstwie. Najtrudniejsze jest lądowanie, bo niektórym się nie udaje i się przewracają. Samo wybicie nie jest trudnym momentem dla skoczka, ale przyjemnością – tłumaczył 12-letni Kamil Stoch.

Kamil Stoch pozostaje obecnie liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Polski skoczek zwyciężył w tym roku 4 razy - po raz ostatni w Zakopanem na Wielkiej Krokwi. W sumie w całej karierze odniósł 20 zwycięstw w konkursach Pucharu Świata. Stoch to również dwukrotny mistrz olimpijski z 2014, indywidualny mistrz świata z 2013 i dwukrotny drużynowy brązowy medalista mistrzostw świata (z 2013 i z 2015), dwukrotny drużynowy wicemistrz świata juniorów (z 2004 i z 2005), zdobywca Pucharu Świata w sezonie 2013/2014 oraz zwycięzca 65. Turnieju Czterech Skoczni.