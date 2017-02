„Wodospad ognia” pojawia się w  jedynie w lutym i... zachwyca. Spektakularne zjawisko na zdjęciach

Wygląda jak wylewający się ze skał strumień ognia, w rzeczywistości jednak z gorącym żywiołem łączy go jedynie kolor. Tak naprawdę Horsetail Fall swój niezwykły wygląd zawdzięcza iluzji optycznej, do której zaistnienia niezbędne są szczególne warunki. Ognistą barwę spływającej po skałach wodzie nadaje bowiem słońce.

Nie wystarczy jednak zwykły słoneczny dzień, by doświadczyć magii „wodospadu ognia”. Konieczne jest specyficzne oświetlenie, występujące jedynie wieczorem, gdy słońce już zachodzi. Do tego nie każdego roku sam wodospad jest aktywny. Zależy to od odpowiedniej ilości śniegu i deszczu, które muszą spaść, by woda zaczęła spływać po skałach. Tegoroczne opady były jednak na tyle obfite, że przybysze z całej Ameryki mogą cieszyć się przez kilka tygodni niezwykłym widokiem.

W mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się liczne zdjęcia i nagrania zamieszczane przez zachwyconych niecodziennym widokiem turystów. Sam rzecznik Parku Narodowego Yosemite twierdzi, że wodospad zawdzięcza rosnącą sławę internetowi. – W ciągu ostatnich lat zyskał popularność dzięki mediom społecznościowym – mówi Scott Gediman.