W świetle kamer klepnął koleżankę w... pierś. Wpadka lidera opozycji podbija sieć

Wyniki przedterminowych wyborów w Zjednoczonym Królestwie musiały ucieszyć Jeremy'ego Corbyna. Nie dość, że ogłoszone z inicjatywy urzędującej premier głosowanie pozbawiło ją samodzielnej większości, to jeszcze laburzyści zwiększyli swój stan posiadania w Izbie Gmin. Kamery zarejestrowały moment radości lidera Partii Pracy, który postanowił podzielić się nim z Emily Thornberry, minister spraw zagranicznych w gabinecie cieni. Ta jednak nadawała na zupełnie innych falach niż on, co poskutkowało prawdziwą komedią pomyłek w wykonaniu obojga.

Jak do tego doszło?

Corbyn najpierw uściskał partyjną koleżankę, a potem, ustawiwszy się z nią do zdjęcia, chciał zbić „żółwika”. Gdy nie wyszło, politycy usiłowali z tego wybrnąć, wskazując na siebie palcami i śmiejąc się. Wszystko mogłoby się zakończyć tylko trochę niezręcznie, jednak chwilę później Corbyn podjął kolejną próbę – tym razem chciał przybić „piątkę” z Thornberry. Ta jednak nie wyciągnęła w porę swojej dłoni, co poskutkowało tym, że ręka szefa wylądowała wprost na... jej biuście. Internauci już okrzyknęli tę niefortunną sytuację „najlepszym momentem brytyjskich wyborów”. Sami laburzyści zachowywali się, jakby nic się nie stało, jednak na nagraniu widać, że obojgu zrzedły miny. Chyba już wtedy wiedzieli, że zostaną bohaterami wyborów w zupełnie innym kontekście, niż chcieli.