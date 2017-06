Zapatrzyła się w smartfona. Wpadła do piwnicy, w której naprawiali rury z gazem

Starsza kobieta z New Jersey rozkojarzona przez swój telefon, idąc chodnikiem nie zauważyła otwartych drzwi do piwnicy, w której robotnicy naprawiali rury z gazem. Na oczach przerażonych i zdziwionych przechodniów, kobieta wpadła do środka piwnic, około 1,8 m w dół. 67-latka natychmiast została przewieziona do szpitala. Służby poinformowały, że jej życiu nic nie zagraża.