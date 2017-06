Takiego pytania kadrowicz Nawałki się nie spodziewał. Nagranie ze spotkania z uczniami hitem internetu

„Czasem trzeba odpowiadać na bardzo trudne pytania” – oświadczył na Facebooku Michał Pazdan. Na dowód reprezentant Polski zamieścił krótki filmik, na którym uwieczniono właśnie taką sytuację. Nagranie powstało podczas spotkania Biało-Czerwonych z uczniami, w trakcie gwiazdy kadry Adama Nawałki znalazły się w krzyżowym ogniu pytań dzieci.

Jednego z chłopców zainteresował... brak włosów Michała Pazdana, wiec z właściwą dzieciom ciekawością postanowił po prostu o to zapytać. – Ile pan miał lat, kiedy stracił pan wszystkie włosy – zwrócił się do zawodnika Legii Warszawa. Ten nie mógł od razu odpowiedzieć, ponieważ przez salę przetoczyła się salwa śmiechu. Kiedy zarówno piłkarze, jak i ich goście doszli już do siebie, Michał Pazdan odpowiedział: Bardzo dobre pytanie... W tym czasie jeden z kadrowiczów zdążył krzyknąć: "On nigdy nie miał (włosów - red.)". Niezrażony kolejnymi docinkami obrońca wyjaśnił, że już w wieku 18-20 lat pojawiły się u niego zakola, a włosy zaczął tracić, gdy był w Górniku Zabrze.

Nagranie, które udostępnił Michał Pazdan, błyskawicznie rozeszło się po sieci. W ciągu czterech godzin zostało udostępnione ponad 450 razy, a polubiło je około 16 tys. osób. „Brawo za dystans do siebie, Rolando po takim pytaniu na pewno by się rozpłakał” – skomentował jeden z internautów. Dłuższe nagranie pokazuje, że trudnych pytań było jeszcze więcej:

Spotkanie z Rumunią

W sobotę reprezentacja Polski powalczy o kolejne zwycięstwo w eliminacjach Mistrzostw Świata 2018. Biało-Czerwoni są liderem grupy i pozostają niepokonani. W meczu z Rumunią dojdzie jednak do kluczowych zmian. Jak wpłyną one na grę Biało-Czerwonych? Wprost.pl przeprowadzi relację NA ŻYWO z tego spotkania. Początek o 20:45.