Polska-Rumunia. Oświadczyny na Narodowym. Jak zareagowała wybranka?

Tego typu obrazki zazwyczaj widujemy na amerykańskich filmach. Ale skoro na polskich stadionach i halach przyjęła się popularna też w USA „kiss camera”, to czemu nie pójść krok dalej? Z takiego założenia wyszedł jeden z kibiców, który na oczach tysięcy ludzi postanowił oświadczyć się wybrance.

Na wielkim telebimie wszyscy mogli zobaczyć, jak uklęknął przed nią i zadał to najważniejsze pytanie. Dziewczyna odpowiedziała „tak”, a tłumy oczekujące na mecz nagrodziły parę wybuchem radości.

Równie dużo szczęścia, co świeżo upieczony narzeczony, mieli nasi piłkarze. Ich zmagania z Rumunią relacjonowaliśmy NA ŻYWO we Wprost.pl. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem – najważniejsze momenty gry i pomeczowa analiza w tekście naszego redaktora.