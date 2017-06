Obywatele RP razem z policją wynosili Frasyniuka? Zabawna wpadka aktywistów

Zabawną wpadkę aktywistów wyłapał dziennikarz tygodnika „Wprost” Szymon Krawiec. „Obywatele RP zbierają kasę na swoją działalność, reklamując się tym, że razem z policją wynosili Władysława Frasyniuka?” – zapytał na Twitterze. Rzeczywiście, w klipie, który pojawił się przed 10 godzinami na Facebooku, znalazły się słowa „Wczoraj policja wynosiła z nami Władysława Frasyniuka”.

Ci, którzy śledzą ostatnie wydarzenia, mogą się poczuć zagubieni, bowiem były opozycjonista z czasów PRL w trakcie sobotniej miesięcznicy protestował ramię w ramię z aktywistami z ruchu Obywatele RP. Z Krakowskiego Przedmieścia został zniesiony razem z innymi osobami, które siedziały na trasie przemarszu uczestników miesięcznicy.

Obywatele RP podeszli jednak na tyle nonszalancko do polszczyzny, że niechcący oskarżyli się współpracę z funkcjonariuszami. Jeśli osoby, które ewentualnie chciałyby wesprzeć ich poczynania darowizną, odbiorą tę część spotu dosłownie, mogą się dwa razy zastanowić, nim wpłacą pieniądze dla Obywateli RP. W końcu, co to za obywatelski protest, który współpracuje z policją przeciwko... protestującym. Poniżej cały spot. Omawiany fragment znajduje się około 29 sekundy nagrania.