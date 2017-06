Tego psa można znaleźć na wielu zdjęciach z pewnej wyspy. O co chodzi?

Galeria:

Ten pies zdominował zdjęcia street view z koreańskiej wyspy

Wiele osób korzysta z możliwość eksplorowania odległych zakątków ziemi za pomocą narzędzi street view. Dzięki zamieszczonym tam zdjęciom można w jednej chwili „przenieść się” w dowolne miejsce na ziemi. Internauci przeglądający fotografie z południowokoreańskiej wyspy Ulleung-gun zauważyli, że na wielu z nich pojawia się ten sam kudłaty pies z biszkoptowym kolorze. Jak to możliwe?

Wszystko wskazuje na to, że to towarzysz fotografa pracującego dla portalu Daum, oferującego usługi podobne do Google Maps. Czworonóg najprawdopodobniej udał się na przechadzkę ze swoim właścicielem, a potem sukcesywnie ubogacał kolejne zdjęcia swoją obecnością. Portal "The Verge" podaje, że zdjęcia prawdopodobnie zostały wykonane w 2010 roku, jednak dopiero teraz internauci zwrócili uwagę na zabawny niuans widoczny na wielu zdjęciach. Dla internautów, którzy chcieliby wyruszyć w samodzielną wędrówkę śladami psa, mamy złą wiadomość - wymagana jest znajomość koreańskiego. Oto strona, na której można prowadzić poszukiwania na własną rękę.