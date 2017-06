Młody niedźwiadek stawia pierwsze kroki. Zobacz nagranie

Niedźwiadek urodził się pod koniec kwietnia. W norce, w której przebywa maluch zainstalowano kamery, aby móc podglądać etapy jego rozwoju. Teraz na Facebooku parku Sea World w Australii zamieszczono wideo, na którym widać, jak malec stawia pierwsze kroki.

W momencie urodzenia niedźwiadki-bliźniaki, które przyszły na świat w australijskim zoo, miały po 15 centymetrów długości i ważyły około 600 gram każdy. Zwierzaki rodzą się ślepe, dopiero po trzech tygodniach otwierają oczy. Przez pierwsze trzy miesiące maluchy pozostaną pod opieką swojej matki.

Naukowcy i klimatolodzy uważają, że zanikanie lodu morskiego w wyniku globalnego ocieplenia może być znaczącym czynnikiem zmniejszającym możliwości przetrwania tego gatunku jeszcze w ciągu XXI wieku. Systematyczne badania prowadzone przez International Union for the Conservation of Nature w latach 2005-2009 wykazały, że w 8 z 19 znanych subpopulacji niedźwiedzia polarnego liczba osobników spadła, w 1 wzrosła a w 3 była stała. Brak jest danych wystarczających do zaklasyfikowania pozostałych siedmiu.