Korwin-Piotrowska: Czekam aż o brzuchu Lewandowskiej wypowie się Putin i Trump

Anna Lewandowska, która przed miesiącem urodziła córeczkę Klarę, pochwaliła się na swoim profilu na Instagramie powrotem do formy. Lewandowska podkreśliła, że warto być aktywnym zarówno przed, jak i w trakcie ciąży. Jednocześnie była mistrzyni świata w karate zaznaczyła, że każdy organizm regeneruje się w innym tempie i żadna świeżo upieczona mama nie powinna robić niczego na siłę. Mimo tego, pod zdjęciem żony najlepszego polskiego piłkarza pojawiło się bardzo wiele krytycznych komentarzy sugerujących, że Anna Lewandowska wpędza kobiety w kompleksy i wywiera presję na to, by po tuż po urodzeniu dziecka wrócić do formy. Z drugiej strony nie zabrakło również głosów, że zdjęcia i posty żony Roberta Lewandowskiego są motywacją do tego, aby zacząć ćwiczyć i dbać o zdrową dietę.

W poniedziałek o sprawie wypowiedziała się publicystka Manuela Gretkowska, która stwierdziła, że Ania Lewandowska stała się ofiarą sławy swojego męża oraz mody na sprowadzanie kobiecego ciała do roli towaru.

O „brzuchu Anny Lewandowskiej” napisała także na swoim Facebooku dziennikarka Karolina Korwin-Piotrkowska. Stwierdziła, iż czeka, aż o brzuchu Lewandowskiej wypowie się Putin i Trump. Dodała także, że „Duda się nie wypowie, bo naczelnik pewnie nie wie, kim ona jest”. „Musiałby szukać w Google a bidak pewnie nie wie o co kaman. Koniecznie Washington Post i TIME. No i jeszcze Radek Pestka. I Maślak. Będzie dream team. Nienawiść do płaskiego brzucha Anny Lewandowskiej połączyła Polaków bardziej niż nienawiść do uchodźców, Żydów, ekologów, ciapatych, taksówkarzy, leśników, feministek, lewaków, wegetarian. Dzięki, Ania.” – napisała.