Hajto tego ciosu się nie spodziewał. Szef PZPN uderzył go w czuły punkt. Będzie zemsta?

Polscy kibice piłkarscy z pewnością świetnie pamiętają mecz z Portugalią na Mistrzostwach Świata w Korei i Japonii w 2002 roku. Tamto spotkanie musiało wyryć się także w pamięci grupy piłkarzy prowadzonej przez trenera Jerzego Engela, a zwłaszcza formacji obronnej, która dała sobie strzelić 4 gole. Wszystkie bramki zdobył wówczas będący w wybornej formie Pedro Pauleta. Portugalski napastnik w tamtym meczu strzelał gole w 14, 65 i 77 minucie. Ostatnią bramkę dołożył Rui Costa.

Korzystając z wizyty Pedro Paulety w Polsce, prezes PZPN Zbigniew Boniek postanowił zażartować z Tomka Hajty. Na turnieju w Korei i Japonii ówczesny obrońca Shalke wspólnie z Tomkiem Wałdochem stanowił trzon obrony naszej reprezentacji. Na swoim koncie na Twitterze Boniek umieścił kilka wpisów z Portugalczykiem i odniesieniem do Tomka Hajty. „O proszę, kto ma obok mnie siedzieć? Tomek Hajto Go pamięta” – napisał. Udało mu się nawet namówić napastnika do przekazania pozdrowień. „Hajto, trzy” – powiedział Pauleta.

Internauci już zastanawiają się, jaka będzie odpowiedź Hajty. Były reprezentant cieszy się obecnie sporą popularnością jako komentator piłkarski. Wiele osób spodziewa się, że Hajto odpowie na zaczepkę Bońka już w czwartek, przy okazji meczu Polski z Anglią na Euro U21. Początek spotkania już o 20:45.