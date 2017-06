Ile gumek recepturek potrzeba, by eksplodował arbuz? Słynny eksperyment odbył się nad Wisłą

Mimo że próby wysadzenia arbuza przy użyciu gumek recepturek nie są czymś nowym i nie raz już udowodniono, że jest to możliwe, wciąż pojawiają się tacy, którzy chcą się przekonać na własną rękę. Do grona tych, którzy mogą powiedzieć, że wiedzą, ilu gumek potrzeba, by arbuz eksplodował, dołączyli członkowie redakcji TOTERAZ. Z okazji pierwszego dnia lata podczas transmisji znad Wisły powtórzyli oni słynny wyczyn.

Przekaz na żywo na Facebooku zgromadził ogromną widownię – w kulminacyjnym momencie śledziło go 16 tys. osób. Wideo łącznie obejrzano w ciągu pierwszych trzech godzin już około 250 tys. razy. Okazało się, że wysadzenie arbuza nie jest sprawą prostą – cały eksperyment trwał około godziny i zakończył się zgodnie z oczekiwaniami – owoc nie wytrzymał w końcu naporu gumek recepturek i eksplodował. Napisalibyśmy – nie próbujcie tego w domu – ale w sumie... czemu nie? W najgorszym wypadku skończy się obryzganiem przez kawałki arbuza. Jeżeli wystarczy Wam obserwowanie zmagań innych osób, zapraszamy do obejrzenia wideo. Na ilu gumkach się skończyło? Tego jednego nie zdradzimy.