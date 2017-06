20 lat „Harry'ego Pottera”. Facebook przygotował niespodziankę dla fanów czarodzieja

Trudno w to uwierzyć, ale 26 czerwca mija dokładnie 20 lat od premiery pierwszej części książki J. K. Rowling o przygodach małego czarodzieja. Powieść „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” szybko podbiła serca czytelników na całym świecie. Książka autorstwa J.K. Rowling jeszcze kilka lat po premierze znajdowała się w czołówce najchętniej kupowanych książek w bardzo wielu krajach. Już rok później do sprzedaży trafiła druga część przygód małego czarodzieja zatytułowana „Harry Potter i Komnata Tajemnic”. Do Polski książki J.K. Rowling trafiły dopiero trzy lata po premierze w Wielkiej Brytanii.

Szacuje się, że J.K.Rowling jest nadal jedną z najlepiej zarabiających autorek na świecie. Dotychczas w ramach promocji marki Harry Potter zarobiła blisko 600 milionów funtów, a więc około 3 miliardów złotych. W rankingu magazynu Forbes dotyczącym najbogatszych celebrytów, autorka serii powieści o Harrym Potterze zajęła trzecie miejsce.

Z okazji 20-lecia obecności Harry'ego Pottera na rynku, Facebook postanowił przygotować niespodziankę dla wszystkich fanów czarodzieja. Po wpisaniu w komentarzach słów „Harry Potter” lub nazw jednej ze szkół w Hogwarcie - „Slytherin”, „Hufflepuff”, „Gryffindor” czy „Ravenclaw” na ekranie komputera, słowa te podświetlą się na czerwono. Po kliknięciu w nie na ekranie komputera pojawi się animacja z czarodziejską różdżką. Przedstawiciele Facebooka podkreślają, że nowa opcja jest dostępna jedynie na niektórych komputerach.