Trump na wojnie z CNN. Tym razem dosłownie znokautował stację

Stacja nie należy do przychylnych nowemu prezydentowi USA, a ten odpłaca się jej pięknym za nadobne. Wcześniej Trump nie szczędził telewizji słów krytyki, a w niedzielę opublikował na Twitterze post, który pokazuje, co najchętniej zrobiłby z CNN. Nagranie stanowi przeróbkę relacji z zawodów wrestlingu. Jednej z osób dorobiono twarz Trumpa, oblicze jego przeciwnika zastąpiono natomiast logiem stacji.

Na niespełna 30-sekundowym filmie prezydent powala oponenta na ziemię i okłada go pięściami, po czym wstaje i odchodzi. W ostatnim kadrze pojawia się logo CNN przerobione na FNN, co rozwinięto jako „Fraud News Network”, czyli stacja fałszywych informacji. Takim hasztagiem prezydent opatrzył też swój wpis na Twitterze, który cieszy się ogromną popularnością – od wczoraj polubiono go około 430 tys. razy, a ponad 261 tys. osób udostępniło filmik z profilu Trumpa na swoich kontach.

Po tym, jak media na całym świecie zaczęły komentować jego niedzielny wpis odnośnie CNN, Donald Trump zamieścił fragment swojego przemówienia, w którym krytykuje „fake media”. „Nieszczere media nie powstrzymają nas przed osiągnięciem naszych zamierzeń w imieniu naszych wspaniałych Amerykanów” – napisał polityk.

Wpadka CNN

Donald Trump nie ukrywał już wcześniej, że nie przepada za CNN, a skandal z nierzetelnym artykułem, w którym oskarżano doradcę prezydenta o współpracę z Rosjanami, tylko podgrzał atmosferę. W materiale opublikowanym w zeszłym tygodniu przez CNN stwierdzono, że Anthony Scaramucci, doradca ówczesnego prezydenta elekta Donalda Trumpa miał spotykać się z przedstawicielem Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich. Amerykańska stacja przeprowadziła jednak wewnętrzne śledztwo, po którym wycofano materiał. Przedstawiciel CNN poinformował, że „artykuł nie spełniał standardów dziennikarskich”. Troje dziennikarzy złożyło rezygnację.

Prezydent Trump na Twitterze odniósł się do zamieszania wokół materiału opublikowanego przez CNN. Z prywatnego konta na Twitterze w swoim stylu skomentował kwestię „nierzetelnego artykułu”. „Więc CNN przyłapano na kłamstwie, ale co z NBC, CBS & ABC? Co z upadającymi „The New York Times” i „Washington Post”? To są kłamliwe media” – napisał prezydent USA. Warto zaznaczyć, że to nie pierwszy raz, gdy Donald Trump robi tego rodzaju wyliczenia.