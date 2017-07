Internet przypomniał europosłowi rowerową wpadkę. Czarnecki się nie wypiera. „Sport to zdrowie!”

Fotografię Ryszarda Czarneckiego w niepełnym stroju kolarskim z internetowego lamusa wygrzebał użytkownik Twittera @m_magdalenko. Widzimy na zdjęciu europosła Prawa i Sprawiedliwości, próbującego naciągnąć na wydatny brzuch sportową koszulkę do jazdy na rowerze. Twitterowicz pyta polityka, czy to nie fotomontaż. „Nie, to (pół)naga prawda - przebieram się w strój kolarski. Czego też Państwu życzę. Sport to zdrowie!” – może przeczytać w odpowiedzi.

Swego czasu fotografia przebierającego się europosła wzbudziła spore zainteresowanie na Twitterze, zbierając zarówno krytyczne komentarze odnośnie nadmiernie wyeksponowanej figury polityka oraz nawołujące do zaprzestania hejtu głosy rozsądku.

W tym tygodniu jednak to inny polityk „zabłysnął” nietypowym strojem. Brytyjska prasa opublikowała zdjęcia ministra spraw zagranicznych Borisa Johnsona, który w białych gatkach z różowymi wzorami uprawiał jogging na ulicach Londynu. Bezlitośni paparazzi nie przegapili takiego wydarzenia i w internetowym wydaniu „The Telegraph” zamieścili wyraźne fotografie plam potu na stroju biegającego szefa MSZ.