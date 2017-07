Dabka challenge podbija internet. Dla nowej mody ludzie dosłownie wchodzą na sufit

Dabka, czy też dabke to tradycyjny arabski taniec, wykonywany w krajach Lewantu: głównie w Libanie, Jordanii, Iraku, Syrii, Palestynie i na północy Arabii Saudyjskiej. Nazywany także Dabkeh lub Dubki, polega na tańcu w kole lub łańcuchu, podobnym do „węża” znanego z polskich wesel. Dabkę też najczęściej tańczy się właśnie na weselach i przy okazji innych radosnych wydarzeń. Po nieznacznej modyfikacji, dabka stała się hitem internetu.

Pomysł jest prosty w założeniu i nie aż tak trudny w wykonaniu, jakby to się mogło wydawać. Podrygujący w linii tancerze po napotkaniu na przeszkodę w postaci ściany, zwyczajnie idą dalej, wykorzystując ją jako podłoże do stawiania kolejnych kroków. W ten sposób osoba prowadząca ludzki łańcuch wchodzi na ścianę, a w ekstremalnej wersji nawet na sufit. Wszystko czego potrzeba do wzięcia udziału w zabawie to kamera i silne ramię drugiej osoby w łańcuchu, która wspiera pierwszego tancerza. Nie zaszkodzą także odporne na poplamienia ściany.

Poniżej prezentujemy kilka zestawień nowego wesołego tańca, który podbija obecnie Youtube.