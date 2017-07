Piosenka Rosiewicza dla Trumpa hitem internetu. „Chciałem być głośnym obciachem i udało się”

„Trumping and jumping today is trendy. Trumping and jumping. I'm Trendy Andy. Sing and jump, sing and jump! Sing all together for Donald Trump” – to fragment utworu, który 73-letni Rosiewicz odśpiewał w telewizji śniadaniowej na cześć przyjazdu amerykańskiego prezydenta do Polski.

Twórca w rozmowie z portalem teleshow.wp.pl opowiedział o kulisach powstania słynnego nagrania. Andrzej Rosiewicz przypomniał, że ma już za sobą podobne kompozycje z okazji przyjazdu np. Gorbaczowa w 1988 roku. – To był rewolucjonista, który doprowadził razem z papieżem i Reganem do rozmontowania Związku Radzieckiego. Nie podejmuję decyzji pochopnie – stwierdził piosenkarz.

Jak zaznaczył, Gorbaczowa obserwował najpierw przez rok, i podobnie postąpił z Trumpem. – Na początku mi się nie bardzo podobał. Mówili zresztą, że te dwie kandydatury to jak wybór między dżumą a cholerą. Ja też uważałem, że ci kandydaci nie są tacy, jak na prezydenta Ameryki przystało, ale potem Donald Trump zaczął mi się coraz bardziej podobać. Lubię wtedy zabierać głos w formie piosenki – relacjonował Rosiewicz.